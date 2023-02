De Spijkenisse-jaren van Sven Mijnans: ‘Voetballend stak hij er bij vlagen bovenuit’

Commentaar Vuilnisop­ha­lers en de mensen van het Havenbe­drijf zijn collega’s, maar niet als het om salaris gaat

Terwijl de vuilnisophalers op straat staken omdat hun werkgever de salarissen niet wil laten meestijgen met de inflatie, was in het kantoor van het Havenbedrijf Rotterdam geen actie nodig om het management flink meer te laten verdienen. Het grappige is, schrijft Leon van Heel in het commentaar, dat ze dezelfde baas hebben.