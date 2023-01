De sfeer bij Hkiki is leuk en de mezze fantastisch, maar de bediening heeft weinig kennis over de gerechten

Gaat Fred Mustert Rotterdam een restaurant met drie Michelin­ster­ren bezorgen?

Hij durft het nog net niet hardop te zeggen, maar uit alles blijkt dat de Rotterdamse tweesterren-chef Fred Mustert (58) er klaar voor is: de felbegeerde derde Michelinster. Zijn zaak is net verhuisd naar een toplocatie in hartje Rotterdam, aan de voet van een luxe wolkenkrabber. ,,Ik wil nog één keer knallen.”

15 januari