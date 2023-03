De opvolger van de succesvolle Rooftop Walk: een knalgeel pad bovenop dit winkelcentrum

Vergeten verhaal van dwangarbei­der Jan Baars: ‘Vraag me af waarom ik zo weinig vragen aan hem heb gesteld’

In plaats van te trouwen met zijn verloofde reisde Jan Baars in juni 1943 naar Berlijn, waar hij twee jaar dwangarbeid moest verrichten in nazi-Duitsland. Zijn ervaringen schreef hij op in een dagboek dat nu een belangrijke rol speelt in het boek ‘Uit het leven van een dwangarbeider’ dat binnenkort verschijnt.