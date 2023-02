De maatschappij en stad veranderen: in de toekomst kunnen we op ieder moment van de dag uit eten gaan

opinieHet verruimen van de horecatijden met een uur is volgens Thys Boer van stichting N8W8 Rotterdam logisch en nog maar het begin. ‘Het Rotterdam van morgen is een 24-uursstad’.

Vorige week heeft de Rotterdamse gemeenteraad het extra uurtje voor de kroegen omarmd. Vanaf 10 februari mogen de cafés op vrijdagen en zaterdagen tot 03:00 openblijven. Eerder heeft deze krant enkele brieven gepubliceerd van bezorgde inwoners. Voor mij is dit de aanleiding geweest om, nadat ik eerder over dit onderwerp heb ingesproken in de gemeenteraadscommissie, ook in de pen te klimmen. Ik zie de verruimde openingstijden namelijk als een stap in de goede richting. Deze stap komt wat mij betreft laat, maar beter laat dan nooit.

Jonge Rotterdammers, creatieven en ondernemers voelen zich bevrijd door de verruiming van de openingstijden. Voor hen voelt dit als een overwinning op het goede moment. De afgelopen jaren kregen het avontuur, de creativiteit en de spontane ontmoeting klap na klap te verduren. Daarnaast zagen hele groepen hun positie in de stad wankeler worden door prijsstijgingen, het woningbeleid en verregaande stedelijke herontwikkeling. De nieuwe wind die door de stad waait geeft hen de hoop dat Rotterdam, als er dadelijk nog plek is voor hen, niet alleen een fijne stad wordt om in te wonen en werken, maar ook om in te leven.

Het is ook logisch dat de openingstijden verruimen. We werken namelijk in toenemende mate buiten de bekende negen tot vijf. Werknemers en studenten ervaren door een groeiende prestatiedruk meer stress dan vroeger, maar de steeds flexibelere werktijden worden wél gewaardeerd. Zo vinden Nederlandse ambtenaren dit volgens een landelijk onderzoek van de Intelligence Group zelfs, na de mogelijkheid om thuis te werken, de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde.

Op ieder moment gaan dansen

De maatschappij en stad veranderen. Zo ook de behoeften van de inwoners. Het Rotterdam van morgen is een 24-uursstad waarin je op ieder moment uit eten kunt gaan, een culturele instelling kunt bezoeken of kan gaan dansen.

Quote Om tot die 24-uurs­stad te komen moet nog veel gebeuren. Zoals geluidsiso­la­tie

Om tot die 24-uursstad te komen moet nog veel gebeuren. Zoals geluidsisolatie: het is belangrijk om de balans tussen levendigheid en leefbaarheid te beschermen. Dit kunnen we doen door een fonds op te richten waarmee ondernemers een lening met gunstige voorwaarden kunnen krijgen om hun te isoleren. Daarnaast zal er geïnvesteerd moeten worden in nachtelijk transport, de veiligheid op straat en moet er budget komen om voorlichting te geven over de risico’s van drank, drugs en luide muziek. Want de nacht stelt ons in staat om elkaar te ontmoeten en van elkaar – en over jezelf - te leren, maar dit alles is niks waard als zij niet goed wordt georganiseerd.

Enorm blij

Voor nu ben ik – en zijn velen met mij – enorm blij met de eerste stap in de vorm van de verruimde openingstijden. De komende periode gaat de Rotterdamse nacht aantonen dat een levendige stad ook samengaat met een goed woon en werkklimaat. Als dat lukt, en we gaan het laten werken, dan kan die bruisende 24-uursstad wel eens verrassend snel worden gerealiseerd.

Thys Boer (29), voorzitter stichting N8W8 R’dam en docent Leisure & Events aan de Willem de Kooning Academie. N8W8 zet zich in voor het nachtleven in Rotterdam.

