De grutto en tureluur zijn er weer: ‘Geeft enorm voorjaarsgevoel’

Ja, erg leuk. De grutto's zijn terug in de graslanden in Polder Schieveen. Blij dat ze er weer zijn. Zij brengen de winter door in het warme zuiden, in West-Afrika, en komen in de lente terug naar onze gebieden om te broeden. Leuk is ook dat er nu zowel winter- als zomergasten in de polder zitten. Zoals de Smienten. Een klein eendje dat vanuit Siberië naar Nederland komt om de winter door te brengen. Die gaat bijna weer weg naar het noorden.''