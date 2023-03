De grootste verrassing na een diner in dit restaurant is de rekening: 'Huh? Waar vind je dat nog’

Feyenoord bekijkt of het Oekraïense vluchtelin­gen naar De Kuip kan halen voor wedstrijd tegen Shakhtar

Feyenoord onderzoekt of Oekraïense vluchtelingen die in Nederland bij de Europa League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk kunnen zijn. De Oekraïners zouden dan tijdens de thuiswedstrijd in De Kuip een plek krijgen op de Noordzijde, die door een straf van de UEFA dicht moet blijven voor de eigen aanhang.