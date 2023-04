De favorieten van Sanne: 'Hier leer je de fijne kneepjes van het pottenbakken'

Heinenoord opgelucht na uitblijven horrorsce­na­rio; nu nog zinvolle invulling van polder

Ze waren bezorgd. Oprechte zorgen over hoe de enorme windturbines (187 meter) van Windpark Oude Maas mogelijk het dorpsleven en de volksgezondheid in Heinenoord door slagschaduw en laag frequent geluid zouden beïnvloeden. Maar nu de vijf kolossen alweer een tijdje draaien, is het opvallend stil in ‘het dorp van de tunnel’. Valt het dus allemaal wel mee?