De explosies zouden ons allemaal wakker moeten schudden

Wendy restylet haar huis ieder jaar en heeft de muren al vijf keer geverfd: 'Nu alweer nieuwe verf besteld'

Met de kerkklokken op de achtergrond en een wijntje op het balkon zit Wendy Stendert wel goed in haar huis aan de Voorstraat in Dordrecht. Een verdieping lager staat ze direct in haar vintage kledingwinkel. ,,Zeven jaar geleden was ik bijna failliet en nu denk ik soms: het geluk kan niet op.”