De bijna-accountmanager die nu voor de titel gaat: laatbloeier Mijnans maakt droomstap naar AZ

Horeca in Rotterdam-Ooster­flank is er beroerd aan toe: ‘Er is hier straks niks meer te beleven’

De horeca in Rotterdam-Oosterflank is er beroerd aan toe. Veel eettentjes en cafés weten met moeite het hoofd boven water te houden, terwijl andere etablissementen de handschoen al hebben gegooid. Onlangs sloot Hip Alexandrium de deuren, nadat de rechter de zaak failliet had verklaard. ,,Er is hier straks niks meer te beleven.”

31 januari