De Bazuin winnaar van Open Hoeksche Waards Concert Festival

Eigenlijk zouden ook de ‘s-Gravendeelse musici van Na Lang Streven aan het evenement deelnemen, maar dat orkest haakte in de aanloop naar het festival af. Voor het Klaaswaalse Prinses Juliana was het het eerste concert sinds tweeënhalf jaar, het eerste met de nieuwe dirigent Xavier Scheepers. Winnaar van het evenement was De Bazuin uit Oud-Beijerland, dat met de vertolking van ‘Give Us This Day’ met 88,5 punten de hoogste juryscore kreeg. Die uitkomst was echter ondergeschikt aan het grotere belang: weer met elkaar musiceren.