DCMR geeft stankcode af vanwege het weer: bedrijven moeten uitstoot doorgeven

Van den Berg hoopvol voor start Heinenoord: ‘Met dit materiaal moeten we kampioen kunnen worden’

In een openhartig interview met Arie van den Berg, die al sinds 2006 voorzitter is van Heinenoord, duiken we in zijn diepe verbondenheid met de club. Van zijn jeugdjaren als lid tot zijn rol als voorzitter en teammanager. Over hoe de passie voor voetbal zijn leven kleurt en zijn bijzondere relatie met zijn vrouw Annet.