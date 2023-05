Dansende kikkers in theatervijver zijn Cees’ laatste kunstje

Deze Rotterdam­se punker stapt nooit zonder blauwe plekken het podium af: ‘Klaar met het kapitalis­me’

Of hij boos is? Ja, heel boos. En dat is te horen ook, aan zijn Nederlandstalige punkmuziek. Liedjes als ‘Miljonairjacht’, ‘Systeemkillers’ en ‘Zal ik alvast gaan liggen in mijn graf?’ zijn het geluid van een generatie die geen huis en vaste baan kan vinden en de boodschappen niet eens kan betalen. De Rotterdamse muzikant YoungRubbi, 24, zegt waar het op staat. ,,Veel van mijn leeftijdsgenoten doen op dit moment een studie. Maar wat doe je daarna?’’