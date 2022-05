Dankzij gouden tip hebben Edwin en Francisca nu hun beachclub: ‘Plan was voor na mijn pensioen’

Hoe reageer je als een droom uitkomt, en als die in werkelijkheid nog mooier is dan je ooit had durven dromen? Edwin Both (46), al 26 jaar horecaondernemer, is er nog steeds van overrompeld, dat hij en zijn vrouw strandpaviljoen C-side in Ouddorp hebben overgenomen. ,,In Oud-Beijerland zie ik elke dag schitterende boten aanmeren”, vertelt hij, kijkend over strand Het Flaauwe Werk. ,,Hier zie je paardrijden, parachute springen, de marine die een bom laat ontploffen. Nu zijn mensen aan het parasailen. Echt, je hoeft je hier niet te vervelen.”