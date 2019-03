Dakloze Matheus (24) slaapt al week naast de droogmolen in Ria’s achtertuin

Taxichauf­feur krijgt kopstoot van klant die weigert te betalen

3 maart Een taxichauffeur is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld door een klant in Puttershoek. De man weigerde te betalen toen hij werd afgezet bij de Albert Heijn. Daarna ontstond enigheid waarbij de chauffeur een kopstoot kreeg en is bedreigd.