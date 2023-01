D66 Zuid-Holland wil dat Rotterdam The Hague Airport uiterlijk in 2040 sluit

D66 in Zuid-Holland wil dat Rotterdam The Hague Airport uiterlijk in 2040 sluit. Er is geen toekomst voor deze luchthaven, stelt Statenlid Jeroen Heuvelink.

Volgens de fractie van D66 in de provincie is het tijd om een besluit te nemen over de kwestie of de luchthaven nog toekomst heeft. ,,En ons antwoord is nee", zegt Heuvelink. ,,We kunnen niet zo door blijven gaan. De luchthaven zorgt voor veel geluidshinder in de omliggende woonwijken, én voor veel CO2-uitstoot. We zien steeds dat er mooie afspraken worden gemaakt over groei met minder hinder en uitstoot, maar in de praktijk zien we dat die minder hinder niet lukt - en de groei wel. Dat moet een keer stoppen.”

In de Rotterdamse gemeenteraad is al langer discussie over de toekomst van de luchthaven. Zes fracties zijn daar voor sluiting van de luchthaven, vanwege de geluidsoverlast en de invloed op het klimaat. Opmerkelijk genoeg is de D66-fractie in Rotterdam níet voor dat plan, maar D66 in de provincie (vier van de 55 zetels) wil dus wel toewerken naar sluiting. Komende week debatteren Provinciale Staten over de luchthaven.

,,Ik snap dat in Rotterdam zorgen zijn over de bereikbaarheid als Rotterdam Airport verdwijnt", zegt Statenlid Heuvelink. ,,Daarom pleiten we ook niet voor sluiting over een paar jaar, maar pas richting 2040. Dan is er alle tijd om in te zetten op andere snelle verbindingen, via de trein maar ook hyperloops. Als we hier nu mee aan de slag gaan, hebben we in 2040 een internationaal bereikbaar Rotterdam dat geen vliegveld meer nodig heeft.”

Het kabinet neemt in 2024 een besluit over de toekomst van Rotterdam Airport. Verschillende partijen dienen daarvoor hun eigen zienswijze in. Dat doen ook de luchthavenleiding, de gemeente én de provincie. Rotterdam Airport koerst op een groei van het aantal vluchten: het wil de ruimte die ontstaat doordat vliegtuigen stiller worden, deels gebruiken om meer te vliegen. Maar het Rotterdamse college gaat daar niet in mee, en wil juist maatregelen waardoor het aantal vluchten zal verminderen. Het provinciebestuur heeft nog geen standpunt.

In de Rotterdamse raad zijn zes fracties (15 van de 45 zetels) voor sluiting, maar D66 dus niet. ,,Het staat niet in ons programma en niet in het coalitieakkoord", zegt raadslid Ingrid van Wifferen.