Cupido’s van de Hoeksche Waard hebben landelijke aspiraties: ‘Op ieder potje past een dekseltje’

Bij deze groeiende vrijgezel­len­club draait het steeds minder om de liefde en meer om de activiteit

Na speeddates, een solex-tour, een zeiltocht, wandelingen en kanovaren en suppen bracht Mingle the Single zaterdag vrijgezellen van alle leeftijden met elkaar in contact op De Strijensche Golfclub. Gezelligheid in een ontspannen en ongedwongen sfeer stond daarbij voorop, het eventueel laten opbloeien van de liefde was geen must.

6 september