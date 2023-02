Culinesse wil een uurtje langer kunnen feesten

Het ging niet meer: meester Arie kreeg corona en moest met prepensi­oen

Het gaat niet meer. Elke keer als meester Arie van den Berg in zijn klas moet ingrijpen, is hij daarna de draad van z’n les kwijt. Dat is hem in 35 jaar nooit eerder overkomen. Oorzaak: long Covid. Arie is lang niet de enige leerkracht met dit probleem en zij vrezen voor hun baan. Het goede nieuws voor hem en al die honderden anderen: er ís een oplossing mogelijk.

