Crisis in de crisisopvang: waar zijn de pleegouders die voor een uit huis geplaatst kind willen zorgen?

Hoe een Haagse inbraak leidde naar een schuur met 905 spullen uit gestolen auto's in Heinenoord

Zes gestolen auto's en bijna duizend onderdelen zoals airbags, motorblokken en versnellingsbakken uit gepikte wagens. Bij doorzoeking van het toenmalige garagebedrijf van Vincent W. in Heinenoord is dat volgens het Openbaar Ministerie (OM) de buit. De 46-jarige is zich woensdag bij zijn rechtszaak van geen kwaad bewust. ,,Misschien ben ik te goed van vertrouwen geweest.’’