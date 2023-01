Consument houdt hand op de knip, maar niet als het om trouwen gaat: ‘Iedereen wil juist all the way’

Aftellen voor ‘Piraat Pollie’: hij kan na drie jaar eindelijk zijn droomvrouw in Thailand weer knuffelen

Het aftellen is begonnen voor Gerard van der Pol. Na drie jaar ziet hij binnenkort zijn droomvrouw Chuthathip Monklang weer. Al veertien jaar hebben de vijftigers - zij uit Thailand, hij van Klaaswaal - een latrelatie op afstand. De laatste drie jaar zagen ze elkaar - ook vanwege corona - niet meer in levende lijve. Maar met bouwplannen voor een huis in Thailand én trouwplannen is een hereniging eind december eindelijk in zicht.

