Cobi vond de coming out van haar zoon geen probleem en vertelt in de kerk haar persoonlijke verhaal

Transgen­der Anna (47) groeide op in de Biblebelt en wordt gesteund door predikant

It’s never too late to be yourself. Het is sinds twee jaar het levensmotto van Anna den Boer. De Oud-Beijerlandse (47) kon toen écht niet langer meer haar mannelijk lichaam verdragen: ze voelde zich vrouw, wilde vrouw worden en werd het ook. Transgender Anna knokte zich uiteindelijk - in Biblebeltgebied - met ook het geloof als steun naar haar lichamelijke en geestelijke bevrijding.

7 oktober