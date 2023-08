Chauffeur Leo begrijpt niets van verdwaalde collega’s: ‘Navigatie is hulpmiddel, je moet altijd zelf kijken’

Groot onderzoek naar terugkeer van singels in centrum van Rotterdam

Het Rotterdamse college laat uitgebreid onderzoek doen naar de terugkeer van singels in de binnenstad. ,,We gaan het serieus en stadsbreed doen, om te kijken waar we water terug kunnen brengen”, zegt wethouder Vincent Karremans. ,,We hebben veel te weinig water in onze binnenstad.”