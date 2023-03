Celstraf voor uitdelen fatale klap tijdens avondje uit in Club Blu

Als iemand last had van aanleg spoor was het Piet (85), maar hij is vol lof: ‘Metro naar het strand is grandioos’

De straat naar hun huis moest erdoor verlegd worden, de ene na de andere elektriciteits- of televisiekabel raakte beschadigd en ze zaten ook eens in de kou door uitgevallen stroom. Maar uit de mond van Piet en Klazien Heijstek klinkt alleen maar lof voor de nieuwe metrolijn naar het strand in Hoek van Holland. ,,Dat ik dít nog mee mag maken.”