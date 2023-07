Cees (83) mist het oude Spijkenisse: ‘Vroeger kende je iedereen’

‘RI­VM-onderzoek naar PFAS in zwemwater soms al jaren oud en niet altijd op de juiste locatie gedaan’

Terwijl het zomerreces al zo goed als begonnen is, stelt GroenLinks-raadslid Tania Heimans opnieuw ‘urgente’ schriftelijke vragen rondom PFAS in de zwemwateren van de Hoeksche Waard. Naar het blijkt heeft het RIVM geen actuele PFAS-metingen van het zwemwater van Binnenmaas Mijnsheerenland en Westmaas gedaan, maar een inschatting gemaakt op basis van zeker vier jaar oude metingen van één meetpunt in de buurt.