CDA-raadslid Erik Meijer loopt avondje mee met Buurtpreventie Puttershoek

Déze hond is in de race voor de titel van de mooiste des lands

20 februari Liggend op de bank, starend naar cupcakes of knuffelend met een kat. Ruim 27 duizend volgers van de Engelse bulldog Jyn zijn gek op haar foto’s. Het beestje is al bijna net zo populair als haar baasje en YouTube-ster Bo Beljaars uit Maasdam. Nu staat Jyn extra in de spotlight door mee te doen aan de ‘mooiste hond’ verkiezing.