Canadese kappers waren Sjoerds (27) grote voorbeeld, nu knipt hij zelf gratis als De Straatkapper

Petitie gestart voor oprichting burgerbe­raad klimaat in Dordt: ‘Politiek kijkt meestal niet verder dan vier jaar’

In Dordrecht is een petitie gestart om een burgerberaad klimaat op te richten. Minimaal honderd burgers uit alle lagen van de bevolking kunnen de stad helpen om in 2040 klimaatneutraal te worden.