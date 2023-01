Cabaretier Arie Vuyk is de leukste thuis: hij geeft voorstellingen in zijn eigen woonkamer

Scouting stopt met inzamelen oud papier: ‘Ellende en rotzooi weegt niet op tegen de opbrengst’

Met pijn in het hart deelt het Bestuur van Scouting Driestromengroep Numansdorp mee dat ze genoodzaakt zijn om per 1 februari te stoppen met het inzamelen van oud papier in de container bij het clubgebouw aan de Veerweg in Numansdorp. ‘Karton levert haast niks meer op, maar zorgt wel voor een hoop rommel.’

21 januari