BVCB brengt spanning terug en keeper Nieuwerkerk over de rooie: lees hier alles over het amateurvoetbal

Toen Iris vijf was, verloor ze haar moeder, 23 jaar later herdenkt ze haar met speciale avond in café

Iris Zwijnenberg was nog maar 5 jaar toen ze haar moeder verloor aan borstkanker. Ze weet nog goed hoe het was toen het noodlot op het gezin af denderde. ,,En dit is jammer genoeg niet een uniek verhaal, het overkomt heel veel gezinnen. Dat maakt het ergens nog erger.” Nu organiseert ze ter nagedachtenis aan haar moeder een benefietavond. ,,Ze was lief, zorgzaam en een warhoofd.”