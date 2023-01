Buurtprotest heeft succes: er komt geen extra parkeerplek in ‘s-Gravendeelse straat

Het verzet van de bewoners van het Rozenerf in ‘s-Gravendeel tegen de komst van een extra parkeerplek in hun straat is niet voor niets geweest. De parkeerplaats komt er niet en het aantal bomen in de straat blijft ook nog eens op peil.

,,We zijn enorm tevreden met het besluit’’, reageert bewoonster Lieneke Koster, die namens de bewoners van het Rozenerf en de nabijgelegen Zonnebloemlaan spreekt. ,,Met dank aan de gemeenteraadsfracties van BurgerBelangen, Constructief Hoeksche Waard en GroenLinks is het gelukt om ons verzet tegen de extra parkeerplek op de politieke agenda te krijgen en de besluitvorming uiteindelijk te veranderen. Dit is nog mooier dan we gehoopt hadden.’’

In november 2021 kregen de bewoners van het Rozenerf en de omliggende straten een brief van de gemeente Hoeksche Waard met daarin de vraag wat zij wilden veranderen in hun straat. ,,Een klein jaar later volgde daarop een schrijven met de aankondiging dat er een extra parkeerplaats in onze straat zou komen. Een parkeerplaats die totaal overbodig zou zijn, want er is voldoende plek. En er zouden nodeloos bomen gekapt moeten worden om die extra plek mogelijk te maken’’, stipt Koster aan.

Handtekeningenactie

De bewoners hielden een handtekeningenactie tegen het voorgenomen besluit en kregen de steun van de eerder genoemde raadsfracties. ,,Met als resultaat dat ik namens de bewoners op 29 november in mocht spreken tijdens een raadscommissievergadering. Daaruit vloeide voort, dat er vorige week een bewonersavond op het gemeentehuis in Maasdam is georganiseerd.”

Daar stemde de meerderheid tegen de komst van de extra parkeerplek en voor vervanging van de bomen. ,,Er komen zes nieuwe krentenbomen, die beter gedijen in de straat en in de directe omgeving komen nog eens twee extra bomen’’, geeft Koster aan. ,,We gaan er als buurt op vooruit.’’

