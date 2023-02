Buurtbewoners opgeschrikt door harde knal in achtertuin: huizen flink beschadigd

De buurtbewoners werden rond half zeven opgeschrikt door een harde knal. In een van de achtertuinen was een ontploffing geweest. Daardoor sneuvelde een deel van de schutting en lagen meerdere ruiten aan diggelen. De politie was snel ter plaatse en heeft onderzoek gedaan. Ook de brandweer kwam naar de woning toe, maar er was geen brand ontstaan door de ontploffing.



Er is nog niemand aangehouden.