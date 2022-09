Buurt loopt uit tegen daklozenopvang aan rand van Numansdorpse Bos: ‘We willen ze gewoon niet’

Sterallu­res zijn influencer Rosan vreemd: ‘Ik ben gewoon dat meisje dat opgroeide tussen koeien’

Influencer worden. Veel jongens en meiden dromen ervan, maar Rosan van der Sluis (21) uit Klaaswaal overkwam het min of meer. Ze begon in 2016 met het delen van foto's op Instagram. Gewoon, omdat ze het leuk vond. Nu, zes jaar later, heeft Rosan bijna 13.000 volgers en is ze model.

12 september