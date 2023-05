Bus rijdt toch naar dorpen na ingrijpen wethouder en boze reacties: ‘Lijkt hier wel ov van derde wereldland’

Dolle vreugde bij Theo in dorp, totdat Duiters kwamen: ‘Vanuit wagens schoten soldaten op mensen op straat’

In de vijfdelige serie Oorlogsverhalen uit de Hoeksche Waard vertelt elke week een regiogenoot over zijn of haar herinneringen. Vandaag, in de laatste aflevering: Theo Verhoeff (84) uit Mijnsheerenland. Over een tankval pal voor de deur, een metselaar die de Duitsers te slim af is en het eeuwige wachten op de Canadezen.