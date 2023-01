Burgemeester: Veel Oekraïners uit Zuidland al aan het werk

,,Ik word er niet blij van dat ze hier wonen, het is vreselijk dat ze hun land moesten ontvluchten, maar ik ben er trots hoe we dat hebben gerealiseerd en ik heb er vertrouwen in dat dat ook in Heenvliet zo gebeurt.” Bewoners in Zuidland zeggen dat ze nauwelijks merken dat de vluchtelingen in hun dorp wonen. De kinderen gaan netjes naar school, aldus Van Oosten.