Burgemeester bezoekt kinderdagverblijf waar medewerkers leven van kindje hebben gered

Deze vrouwen dragen de kisten bij uitvaarten (en zoeken nieuwe aanwas): ‘De dood is niet altijd somber’

1 april ,,Of we de grafkist wel kunnen tillen? Hoezo? Vrouwen zijn toch net zo sterk als mannen?’’, zegt Fredrike Damsteegt terwijl ze de kraag van haar witte blouse rechttrekt. Het vrouwelijk draagstersgilde, gestoken in een blauw plak in plaats van zwart, is hard op zoek naar nieuwe aanwas. ,,Je moet het fysiek maar ook emotioneel aankunnen.’’