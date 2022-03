Burgemeester Aptroot wordt bij eerste werkbezoek toegezongen door 100-jarige

Op zijn eerste werkbezoek had burgemeester Charlie Aptroot vrijdag het genoegen kennis te maken met Maartje de Jonge-Visser. In Verzorgingstehuis Alerimus, locatie de Buitensluis in Numansdorp, feliciteerde de nieuwe burgervader van de Hoeksche Waard haar met haar 100ste verjaardag.

Aptroot bracht zijn gelukwensen over met luide stem, want het gehoor van ‘mevrouw de Jonge’ is met het klimmen der jaren flink minder geworden. Ze zong de burgervader toe, die zei dat het voor het eerst in zijn leven was dat hij door een honderdplusser werd toegezongen. Na een halfuur was Aptroot weer weg, de hoop uitsprekend dat hij ook op haar volgende verjaardag aanwezig is, als hij dan tenminste nog burgemeester is...

Aan levenslust heeft Maartje de Jonge nog niet ingeboet. ,,Ze is nagenoeg doof’’, aldus een familielid. ,,Je moet héél hard praten, wil ze nog wat horen. Maar ze is nog heel pienter. Ze heeft nog steeds zin in het leven. Een tijdje terug ging het wat minder, ook doordat ze ziek was van de boosterprik. Maar ze had zin in haar verjaardag en geniet er ook vandaag van.’’

Bonbons

Maartje Visser werd geboren in 1922 in Zuid-Beijerland. In 1942 huwde ze met Dirk de Jonge en het echtpaar vestigde zich in Numansdorp. Daar werden drie kinderen geboren, van wie er inmiddels één is overleden. ,,Na 1953 zijn Dirk en Maartje in de Zijlstraweg gaan wonen. Nadat Dirk is overleden, heeft Maartje daar tot december 2020 gewoond.’’

Burgemeester Aptroot is niet met lege handen gekomen vandaag en trakteert op een flinke bos bloemen en honderd stuks bonbons. En Maartje de Jonge-Visser, die niet meer zelfstandig kan lopen, geniet zichtbaar. ,,Ze liet al een tijdje van tevoren weten het geweldig te vinden dat de burgemeester zou komen. Dus toen Bram van Hemmen onlangs opstapte, zaten we even in de piepzak. Maar het is toch goedgekomen.’’

