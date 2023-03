Burgemeester Aboutaleb brengt stem uit en stroom van kiezers bij stembureau op Rotterdam Centraal

Lezersbrieven Supporters voeren boventoon in onze lezersbrie­ven

Of het nou de aanwezigheid van uitsupporters is in de Kuip, de tramlijnen naar het Kasteel in Spangen of de voorzieningen voor mindervaliden bij wedstrijden van Feyenoord. Over veel voetbal gerelateerde zaken vallen wekelijks veel brieven binnen in deze stad met drie profclubs.