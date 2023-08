Brandweer redt kat van krappe vensterbank op derde verdieping flatgebouw

DORDT EIGEN-AARDIG Is het brugwach­ters­huis­je op de Leuvebrug eigenlijk wel een brugwach­ters­huis­je?

Eigenlijk wilde Eigen-Aardig schrijven over de Dordtenaar Arie Busser, een man die in de Tweede Wereldoorlog werd opgepakt door de Duitsers, in een cel in het Oranjehotel werd opgesloten en in Duitsland overleed. In het onderzoek naar hem stuitte Eigen-Aardig op het brugwachtershuisje bij de Leuvebrug. En dat leverde een welhaast filosofisch gedachte op: ‘Mag je een brugwachtershuisje dat geen brugwachtershuisje is geweest en waarin nimmer een brugwachter zat, wel een brugwachtershuisje noemen?’.