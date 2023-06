Brandweer is alert op berm- en duinbrandjes

UPDATE Dordts drugspand halfjaar op slot na vondst van 370 kilo coke: ‘Dit is gevaarlijk voor de buurt’

Bij de inval in een woning aan de Aagje Dekenstraat in Dordrecht is naar nu blijkt 370 kilo onversneden cocaïne in beslag genomen. Bij die inval in het drugspand in de wijk Oud-Krispijn werden vorige maand destijds vijf mensen opgepakt.