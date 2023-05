Brand in slaapkamer van portiekwoning in Spijkenisse: geen gewonden

indebuurt.nl [VIDEO] Speciaal­zaak BBQing is de hotspot voor barbecue­lief­heb­bers: 'We hebben hier echt alles'

Wist je dat we sinds 2021 een barbecuespeciaalzaak hebben? Twee jaar geleden opende eigenaar Werner Kelder BBQing aan de Voltastraat 4. We namen een kijkje in de winkel. Video gemaakt door Erik Blokland