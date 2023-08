Nova (18) blijft strijden tegen straatintimidatie: ‘Zou geweldig zijn als ik hier mijn werk van kan maken’

Topchef is geleur met personeel beu en draagt z’n sterrenres­tau­rant over aan piepjonge gastheer

Een aardverschuiving in de Rotterdamse gastronomie: topchef Mario Ridder (51) stopt met restaurant Joelia aan de Coolsingel. Hij draagt het stokje over aan maître Pieter Timmer (23), die daarmee de jongste eigenaar van een sterrenrestaurant in Nederland wordt.