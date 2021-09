Hier worden vluchtelingen wel met open armen ontvangen: ‘Het zal je lot maar zijn’

Jeannet (63) uit Strijen zet zich in voor asielzoe­kers en vluchtelin­gen: ‘Hun situatie grijpt me aan’

7 september Ze volgt de discussie omtrent een mogelijke heropening van het azc in ’s-Gravendeel met meer dan gemiddelde belangstelling. Maar wél of níet weer in gebruik, dat maakt voor de belangeloze inzet van Jeannet den Hartog - in het verleden vrijwilliger in het azc - voor asielzoekers en vluchtelingen niet uit. ,,Ik voel me hiertoe geroepen.’’