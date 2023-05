Dossier woningbouw in Molenpolder wéér opgepakt, ‘maar van start voorlopig geen sprake’

Inwoners van Numansdorp vrezen dat Molenpol­der op slot gaat: ‘Het zijn spookverha­len’

Even een frisse neus halen op het dijkje aan het Hollands Diep. Voor menig inwoner van Numansdorp is het een wekelijks, of zelfs dagelijks uitje in de Molenpolder. Met of zonder hond. Maar met het ‘hekkenplan’ van poldereigenaar Midstate V.O.F. vrezen de Numansdorpers dat de toegangspolder - en toekomstig bouwpolder - tot de rivier verboden gebied wordt.