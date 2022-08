Restaurant Jack Bean heeft speciale band met Hoeksche Waard: ‘We móeten duurzaam ondernemen’

In het Vrouwencen­trum in Oud-Beijerland worden taboes doorbroken: ‘Zie het als een cadeau voor een vrouw’

Een voorzetwandje hier, en een likje verf daar. Het wordt nog even doorpezen om het steriele kantoorinterieur van het bedrijfspand ‘weg te werken’. Want in het Vrouwencentrum in Oud-Beijerland dat Marjolein Maas en Gertruda Ouwehand er in september starten, moet een vrouw vooral het gevoel hebben dat ze bij een vriendin op bezoek komt, of een goede kennis.

