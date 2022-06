Bouw van achttien gasloze woningen in Nieuw-Beijerland gaat door

Dat valt te lezen in een brief die woningbouwcoöperatie HW Wonen heeft gestuurd naar omwonenden. De woningen komen op een steenworp van de Nederlands Hervormde Kerk te staan, om precies te zijn in de Wilhelminastraat, Julianastraat, Kerkdoel en Achterdoel. Tot vorig jaar stonden daar ook woningen, maar die zijn inmiddels gesloopt. De komst van de nieuwe woningen - drie patiowoningen en vijftien eengezinswoningen - was onzeker vanwege de gestegen kosten in de bouw.