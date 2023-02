Bomenkap rond hertenkamp na protesten verspreid over vier jaar

Vogeltjes

Na het horen van de bezwaren heeft wethouder Jan Willem Mijnans na overleg met zijn ambtenaren besloten de kap te faseren. Hij wordt uitgesmeerd over vier jaar. Iris Kouwenhoven uit Heenvliet, één van de tegenstanders, baalt dat het niet is gelukt de ‘kaalslag’ tegen te houden, maar is blij dat het niet in één keer gebeurt. ,,Wat gaat gebeuren, is heel vervelend voor alle mensen die graag vertoeven in het park, evenals voor alle vogeltjes en andere dieren die hier hun huisje hebben. Maar dit is nog altijd beter dan dat er opeens helemaal geen park meer is.”