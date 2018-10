Bomenkap in Zuid-Beijerland gaat tóch door

Het was nog even spannend, maar na een jarenlange strijd gaan de negentien 'probleembomen' in Zuid-Beijerland tóch tegen de vlakte. ,,Ik ben blij dat we het politieke gekonkel achter ons laten."

'Zeer zuur', zo beschrijft Brigitte Akster (44) uit Zuid-Beijerland het bericht dat ze dinsdag kreeg over het stopzetten van de kap van negentien bomen. De metershoge gezonde platanen, grenzend aan haar achtertuin, geven haar en andere buurtbewoners al jaren overlast. Na een strijd van vijftien jaar was de kap eindelijk in zicht, die zou maandag beginnen. Totdat de Korendijkse politiek daar een stokje voor stak. ,,Toen brak mijn klomp. Over het stopzetten was helemaal niks met ons gecommuniceerd", zegt Akster.

De bomen werden inzet van een politieke strijd tussen het CDA en de PvdA. De sociaal-democraten zouden het neerhalen van de platanen zogenaamd hebben stopgezet door raadsvragen van PvdA'er René Krabbe. Maar die partij wijst weer naar het CDA. Wethouder Paul Boogaard (CDA) zegt de kap naar aanleiding van de vragen inderdaad tijdelijk te hebben 'opgeschort'. Hij wilde nagaan of er voor het omhakken de juiste procedure was gevolgd en of er voldoende draagvlak is. In een brief die bewoners gistermiddag kregen, staat dat het college van b en w concludeert dat er inderdaad voldoende steun is. De kap gaat tóch door. Vanaf volgende week zal de aannemer verdergaan waar hij was gebleven, aldus wethouder Boogaard.

Opgelucht

Bewoonster Akster is 'bijzonder opgelucht' met het nieuws. De bomen bezorgden haar en tientallen anderen overlast. Die problemen bracht Zuid-Beijerlander Martin Hooijmeijer, lid van de werkgroep voor het verwijderen van de bomen, in kaart. Bewoners deden bij hem hun beklag over dakgoten vol bladeren, algengroei en gebrek aan zonlicht. Ook zouden vallende takken een onveilige situatie opleveren, brengen wortels schade toe aan de huizen en zouden die de riolering doorboren.

,,In opdracht van de gemeente hebben we laten zien dat er voldoende draagvlak is voor de kap. En na al die jaren is het gelukt", zegt Akster. Op de lege plekken die ontstaan, komen nieuwe lagere bomen en struiken. Aan dat plan hebben bewoners meegewerkt. ,,Ik ben blij dat we het politieke gekonkel achter ons laten. Eerst zien en dan geloven, maar de vlag gaat hier uit als de bomen weg zijn."