‘Bom uit WOII’ bij Rotterdam Airport blijkt oude gasfles, situatie veilig

Thirza en Sofie creëren buurtgezin­nen in Hoeksche Waard: ‘Soort maatjespro­ject voor uitgeblus­te ouders’

Buurtgezinnen Hoeksche Waard is een soort maatjesproject voor uitgebluste ouders of met kinderen die om aandacht verlegen zitten. Er is alleen een probleem: na een vliegende start in 2021 kan het aantal steungezinnen op het eiland wel weer een boost gebruiken.