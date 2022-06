Boeren protesteren in Heinenoord tegen stikstofplannen: ‘Ik vrees met grote vreze’

Schrik zit er nog goed in na avondvier­daag­se drama in Strijen, maar slachtof­fer kan het gelukkig navertel­len

De schrik zit er in Strijen nog goed in, nadat vorige week vrijdag een 12-jarige jongen werd aangereden in het staartje van de avondvierdaagse. Voorzitter Jan Willem Jonas is er ‘goed ziek’ van geweest. Een opluchting: met het slachtoffertje gaat het de goede kant op. ,,Hij is weer thuis, maar wel met een been vol pennen en plaatjes erin.”

