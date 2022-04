Boek over Oud-Beijerlandse leraar eindelijk te koop, na 25 jaar

Het echtpaar boog zich jarenlang over een verloren gewaand schriftje dat het reisverslag bleek te zijn van de jonge onderwijzer Hendrik Krijger. Ze hertaalden het origineel naar modern Nederlands en voorzagen het van historische context. Krijger doet in het scheepsjournaal dagelijks verslag van het grootste avontuur van zijn leven, de vier maanden durende overtocht naar Batavia (het tegenwoordige Jakarta). Hij voer met het zeilfregat Rotterdams Welvaren naar de hoofdstad van de Nederlandse kolonie om daar een nieuw leven te beginnen.

In één ding zijn de Wijnholds tot op heden slechts ten dele geslaagd: nakomelingen vinden van de vrienden die Krijger dierbaar waren. Ze zijn in het bijzonder op zoek naar telgen uit het geslacht van Krijgers boezemvriend Anthony Jan van Driel, van wie bekend is dat hij een bierbrouwer en azijnverkoper in Oud-Beijerland was. De Wijnholds zouden aan hen graag een exemplaar willen overhandigen. Helemaal omdat Krijger zijn scheepsjournaal vooral voor hun (over)overgrootvader bijhield.