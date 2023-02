Bodemvervuiling ontdekt op plek waar nieuwe supermavo komt

Er is bodemverontreiniging ontdekt rond de plek waar een supermavo wordt gebouwd voor de middelbare scholen Scala Rietvelden en de Charles de Foucauldmavo in Spijkenisse. De bodem langs de Villeriuslaan vlakbij de Groene Kruisweg moet daarom eerst worden gesaneerd voor er mag worden gebouwd.

Waardoor de grond met koper, zink en nikkel is vervuild, is niet duidelijk. Ontwikkelaar Haagsebaan Vastgoed noemt volgens wethouder Jan Willem Mijnans (ONS, wonen) de stoomtram van de RTM die daar vroeger langsreed als mogelijke veroorzaker. Maar in een onderzoeksrapport van 2020 wordt gewezen naar een voormalige vuilstort die er lag. Volgens oud-Spijkenissers werden daar in nachtelijke uren gevaarlijke stoffen gedumpt.

De bodemverontreiniging is volgens Mijnans beperkt en aangemeld bij de provincie Zuid-Holland. Die heeft ingestemd met een plan om het volledigop te ruimen. De wethouder zegt dat de ontwikkelaar die kosten betaalt.

Bomenkap

Naast de supermavo komt nóg een nieuwe school, voor MY college (mavo en vmbo). In het gebied tussen de Hekelingseweg en de Groene Kruisweg zijn de meeste bomen al gekapt en struiken weggehaald, zodat de bouw voor MY college snel kan beginnen. Pas als de nieuwbouw klaar is, worden de twee bestaande scholen in de wijk Vierambachten gesloopt en komt woningbouw op die plek. In totaal worden er in het gebied 273 woningen gebouwd; 103 eengezinskoopwoningen en 170 appartementen.

De vele bomen en struiken die moesten wijken, worden elders in de wijk gecompenseerd, beloofde Mijnans nadat er in de raad behoorlijk over werd gemord. De wijk krijgt naast de bestaande entree via de J.A. Heijwegenlaan een extra toegangsweg. Die gaat over een bestaand stuk weg lopen, naast de megakerk van de Levende Steengemeente.

