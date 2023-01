Boa’s mogen dan tegenwoordig geweld gebruiken, ze doen dat zelden: ‘Deëscaleren blijft het motto’

Burgemees­ter Bram van Hemmen draaide dienst oud en nieuw met politie mee: ‘Klein beetje versleten’

Hoeksche Waardse burgemeester Bram van Hemmen draaide de oud en nieuw-dienst mee met de politie. ,,Die woningbrand in Puttershoek was heel erg schrikken. Het is al zo’n zwaar jaar voor iedereen, als het dan ook nog zo moet eindigen dat je je huis kwijt bent. Heel heftig.”

1 januari